Disney показали новый трейлер фильма "Король Лев"

В прокат фильм выйдет летом 2019 года.

В воскресенье, 24 фвраля, киностудия Walt Disney Studios опубликовала тизер кинофильма "Король лев" (The Lion King). Это кино станет римейком культового мультфильма 1994 года.

Полутораминутный ролик за сутки посмотрели почти более трехсот тысяч человек человек.

Полностью обновленный "Король лев" режиссера Джона Фавро переместит в африканскую саванну, где будущий король должен преодолеть предательство и трагедию, чтобы получить свое законное место на Скале гордости.

Walt Disney Studios

В прокат фильм выйдет летом 2019 года. В тизере представлено то, как жителям саванны представляют будущего правителя Симбу



Оригинальный мультфильм вышел в 1994 году. Фильм завоевал две премии "Оскар" и три премии "Грэмми"". Мировой сбор от проката мультфильма составил 968 млн.



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Фото и видео: Walt Disney Studios/Youtube