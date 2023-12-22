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Вышел релизный трейлер экшена Wuthering Waves

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Выход новинки состоится 22 мая.

Студия Kuro Game представила релизный трейлер экшена Wuthering Waves. Игру называют "главным конкурентом" Genshin Impact, которая вышла четыре года назад.

В центре истории окажется одиссея Ровера, которая пробуждается от долгого сна. Она встречает новых с друзей, с которыми будет исследовать опустошенный Плачем мир.

Wuthering Waves выйдет 22 мая. Игра будет доступна пользователям ПК, а также устройств на iOS и Android.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер ролевого экшена Black Myth Wukong.

Видео: YouTube / Wuthering Waves

Теги: wuthering waves, игра, релиз, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура,

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