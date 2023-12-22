Вышел релизный трейлер экшена Wuthering Waves

Студия Kuro Game представила релизный трейлер экшена Wuthering Waves. Игру называют "главным конкурентом" Genshin Impact, которая вышла четыре года назад.
В центре истории окажется одиссея Ровера, которая пробуждается от долгого сна. Она встречает новых с друзей, с которыми будет исследовать опустошенный Плачем мир.
Wuthering Waves выйдет 22 мая. Игра будет доступна пользователям ПК, а также устройств на iOS и Android.
Ранее мы сообщали, что вышел трейлер ролевого экшена Black Myth Wukong.
Видео: YouTube / Wuthering Waves
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все