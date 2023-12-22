Вышел релизный трейлер экшена Wuthering Waves

Выход новинки состоится 22 мая.

Студия Kuro Game представила релизный трейлер экшена Wuthering Waves. Игру называют "главным конкурентом" Genshin Impact, которая вышла четыре года назад.

В центре истории окажется одиссея Ровера, которая пробуждается от долгого сна. Она встречает новых с друзей, с которыми будет исследовать опустошенный Плачем мир.

Wuthering Waves выйдет 22 мая. Игра будет доступна пользователям ПК, а также устройств на iOS и Android.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер ролевого экшена Black Myth Wukong.

Видео: YouTube / Wuthering Waves