Вышел первый трейлер фильма "Дылда" режиссера Кантемира Балагова

Дата выхода в российский прокат пока неизвестна.

В сети появился трейлер фильма Кантемира Балагова "Дылда", который вошел в конкурсную программу 72-го Каннского кинофестиваля. Лента была номинирована на специальную премию "Квир-Пальма", которая вручается лучшему фильму на ЛГБТК-тематику.

Действия фильма происходят в послевоенные годы. Молодые девушки, возвращаются с фронта в Ленинград и не могут найти себе места.

Картина "Дылда" является второй работой 27-летнего Кантемира Балагова, выпускника мастерской режиссера Александра Сокурова. Его дебютный фильм "Теснота" о похищении в Нальчике 90-х был показан в секции "Особый взгляд" в 2017 году и получил приз ФИПРЕССИ. Фильм "Дылда" был создан без поддержки государственных средств силами продюсера фильмов Звягинцева Александра Роднянского.

Главные роли в фильме сыграли Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина. Дата выхода в российский прокат пока неизвестна.

Видео:YouTube

Фото: кадры из фильма "Дылда"