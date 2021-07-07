Вышел первый тизер полнометражного мультфильма "Кощей. Начало"

Анимационный фильм покажут в кино с 28 октября.

В среду, 7 июля, команда проекта полнометражного фильма "Кощей.Начало" объявило о выходе первого тизера мультфильма, который выйдет в широкий прокат 28 октября.

Фильм раскроет тайну бессмертия Кощея с героями вселенной популярного мультсериала "Сказочный патруль". Сюжет разворачивается в Дивноземском княжестве: туда нагрянул Белый призрак, безжалостный монстр, который может уничтожить весь мир. Лишь один герой может остановить его – молодой, сильный, красивый байкер... Кощей.

Ранее мы писали, что в Москве начались съемки фантастического триллера "Свободное падение".

Видео: Мульт / YouTube