Вышел первый тизер полнометражного мультфильма "Кощей. Начало"

В среду, 7 июля, команда проекта полнометражного фильма "Кощей.Начало" объявило о выходе первого тизера мультфильма, который выйдет в широкий прокат 28 октября.
Фильм раскроет тайну бессмертия Кощея с героями вселенной популярного мультсериала "Сказочный патруль". Сюжет разворачивается в Дивноземском княжестве: туда нагрянул Белый призрак, безжалостный монстр, который может уничтожить весь мир. Лишь один герой может остановить его – молодой, сильный, красивый байкер... Кощей.
Ранее мы писали, что в Москве начались съемки фантастического триллера "Свободное падение".
Видео: Мульт / YouTube
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все