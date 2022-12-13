Вышел первый тизер игры F1 23

Игра будет доступна пользователям ПК, PlayStation и Xbox.

Студия EA Sports представила очередную гоночную игру по лицензии "Формула 1" под названием F1 23.

В новой версии спортивного симулятора будет представлена более реалистичная модель управления болидами с точки зрения аэродинамики и сцепления шин с трассой. Также в F1 23 улучшили управление с помощью контроллера. Кроме того, в игре появятся новые трассы из Лас-Вегаса и Катара.

F1 23 выйдет 16 июня. Игра будет доступна пользователям ПК, PlayStation и Xbox. Ее можно приобрести по цене от 60 долларов.

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Видео: YouTube / EA SPORTS F1