  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:27
57
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Вышел первый тизер игры F1 23

0 0

Игра будет доступна пользователям ПК, PlayStation и Xbox.

Студия EA Sports представила очередную гоночную игру по лицензии "Формула 1" под названием F1 23.

В новой версии спортивного симулятора будет представлена более реалистичная модель управления болидами с точки зрения аэродинамики и сцепления шин с трассой. Также в F1 23 улучшили управление с помощью контроллера. Кроме того, в игре появятся новые трассы из Лас-Вегаса и Катара.

F1 23 выйдет 16 июня. Игра будет доступна пользователям ПК, PlayStation и Xbox. Ее можно приобрести по цене от 60 долларов.

Ранее Square Enix показала новые геймплейные видео Final Fantasy 16.

Видео: YouTube / EA SPORTS F1

Теги: ea sports, f1 23, игра, тизер
Категории: Лента новостей, Культура,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии