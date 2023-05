Игра будет доступна пользователям PlayStation 5.

Компания Square Enix показала новые геймплейные видео Final Fantasy 16. Игра выйдет 22 июня. Она будет доступна пользователям PlayStation 5.

На опубликованных кадрах разработчики показали захватывающие сражения, в которых примут участие игроки, а также сюжетный режим и напарников. В честь скорого выхода Final Fantasy 11 июня пройдет специальное праздничное мероприятие.

