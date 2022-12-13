Компания Square Enix показала новые геймплейные видео Final Fantasy 16. Игра выйдет 22 июня. Она будет доступна пользователям PlayStation 5.
На опубликованных кадрах разработчики показали захватывающие сражения, в которых примут участие игроки, а также сюжетный режим и напарников. В честь скорого выхода Final Fantasy 11 июня пройдет специальное праздничное мероприятие.
Ранее мы сообщали, что вышел трейлер и геймплей The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.
Видео: YouTube / スクウェア・エニックス
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