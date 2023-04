Вышел трейлер и геймплей The Legend of Zelda Tears of the Kingdom

Игра выходит в свет с 12 мая.

Компания Nintendo выпустила свежий трейлер компьютерной игры The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, в котором показала зрителям игровые механики проекта. Известно, что официальный релиз намечен на 12 мая. Игра выйдет в свет эксклюзивно для платформы Nintendo Switch. Ранее авторы объявили о поддержке русского языка. В свежем презентационном ролике геймеры увлеченно играют и удивляются процессу прохождения сюжета.

Напомним, что в настоящее время The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom продаётся за 69,99 долларов вместо стандартных 59,99. Ранее Nintendo поделилась главной музыкальной темой игры, а также показала свежий арт Ганондорфа, главного антагониста серии. Персонажа озвучил известный актёр Мэтт Мерсер, один из создателей The Legend of Vox Machina.

Вышел новый трейлер Tekken 8.

Фото и видео: YouTube / Nintendo of America