Вышел первый тизер фильма "Стальное сердце" про киборга Илью Муромца

В социальных сетях появился первый тизер фильма "Стальное сердце". Режиссером картины выступил Карен Оганесян.
Сюжет фильма основа на русских сказках. В нем богатырь Илья Муромец и его враг Соловей-разбойник окажутся в современном мире. Главному герою предстоит столкнуться с новой угрозой с помощью новых технологий.
В главных ролях сыграли Владимир Любимцев, Никита Ефремов, Антон Васильев и другие. Премьера картины ожидается в конце 2024 года.
Ранее мы сообщали, что в сети вышел трейлер комедии "Джинн" с Мелиссой МакКарти.
Видео: ВКонтакте / Red Head Sound — Перевод и Озвучивание
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