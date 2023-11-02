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Вышел первый тизер фильма "Стальное сердце" про киборга Илью Муромца

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Премьера картины ожидается в конце 2024 года.

В социальных сетях появился первый тизер фильма "Стальное сердце". Режиссером картины выступил Карен Оганесян.

Сюжет фильма основа на русских сказках. В нем богатырь Илья Муромец и его враг Соловей-разбойник окажутся в современном мире. Главному герою предстоит столкнуться с новой угрозой с помощью новых технологий.

В главных ролях сыграли Владимир Любимцев, Никита Ефремов, Антон Васильев и другие. Премьера картины ожидается в конце 2024 года.

Ранее мы сообщали, что в сети вышел трейлер комедии "Джинн" с Мелиссой МакКарти.

Видео: ВКонтакте / Red Head Sound — Перевод и Озвучивание

Теги: стальное сердце, тизер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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