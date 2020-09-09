Вышел новый трейлер игры Prince of Persia: The Lost Crown

Релиз игры запланирован на 18 января 2024 года.

Компания Ubisoft представила очередной трейлер игры Prince of Persia: The Lost Crown. Ролик представили на онлайн-выставке Nintendo Direct.

В опубликованном видео показали геймплей и возможности главного героя. Это будет первый проект франшизы "Принц Персия" после 14-летнего перерыва. Релиз игры запланирован на 18 января 2024 года. Она будет доступна на всех возможных платформах.

Ранее мы сообщали, что вышел первый геймплейный трейлер EA Sports UFC 5.

Видео: YouTube / Nintendo of America