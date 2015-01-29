Вышел новый трейлер фильма "Приключения Паддингтона 3"

Премьера в России состоится 28 ноября.

Кинокомпания Sony Pictures Entertainment представила новый трейлер фильма "Приключения Паддингтона 3". Режиссером картины выступил Дагал Уилсон.

Сюжет продолжит историю медведя по имени Паддингтон. В новой части герой вместе с семьей Браунов отправится в Перу, чтобы навестить свою тетю Люси. Им предстоит побывать в тропических лесах Амазонки и добраться до горных вершин.

В главных ролях сыграли Бен Уишоу, Хью Бонневилль, Эмили Мортимер, Джули Уолтерс, Джим Бродбент, Оливия Колман и Антонио Бандерас. Премьера в России состоится 28 ноября.

Ранее мы сообщали, что вышел финальный трейлер сиквела "Битлджуса".

Видео: YouTube / Sony Pictures Entertainment