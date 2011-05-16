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Вышел новый трейлер фильма "Гладиатор 2"

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Мировая премьера состоится 22 ноября.

Кинокомпания Paramount Pictures представила первый трейлер фильма "Гладиатор 2". Режиссером картины является Ридли Скотт.

Сюжет продолжит историю первой части, вышедшей в 2000 году. В центре сюжета окажется Луций, племянник императора Комода, который решил пойти по пути гладиатора, каким был бывший полководец Максимус.

В главных ролях сыграли Пол Мескал, Педро Паскаль, Дэнзел Вашингтон, Конни Нильсен, Джозеф Куинн и другие. Мировая премьера состоится 22 ноября.

Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер новогодней комедии "Красный".

Видео: YouTube / Paramount Pictures

Теги: paramount pictures, гладиатор 2, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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