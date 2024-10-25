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Вышел новый трейлер фильма "Финист. Первый богатырь"

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Премьера в России состоится 1 января 2025 года.

Студия Yellow, Black and White представила новый трейлер фильма "Финист. Первый богатырь". Режиссером картины выступил Дмитрий Дьяченко.

Сюжет покажет события, произошедшие до трилогии "Последний богатырь". В центре истории окажется богатырь Финист Ясный Сокол, который страдает от собственной гордости и отправляется в опасное путешествие в восточные земли ради народной любви.

В главных ролях сыграли Кирилл Зайцев, Юлия Пересильд, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин и другие. Премьера в России состоится 1 января 2025 года.

Ранее мы сообщали, что вышел новый дублированный трейлер "Приключения Паддингтона 3".

Видео: YouTube / START

Теги: yellow black and white, трейлер, фильм, финист первый богатырь
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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