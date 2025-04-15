Вышел новый трейлер фильма "Еще одна простая просьба"

Мировая премьера состоится 1 мая.

Стриминговый сервис Prime Video представил новый трейлер фильма "Еще одна простая просьба", который является сиквелом "Простой просьбы" 2018 года. Режиссером картины выступил Пол Фиг.

Сюжет продолжит историю Стефани Смотерс и Эмили Нельсон. Героини отправляются в Италию, чтобы отметить свадьбу Эмили с богатым бизнесменом. Однако атмосферу праздника омрачает серия убийств, с которыми предстоит разобраться.

В главных ролях сыграли Блейк Лайвли, Анна Кендрик, Эндрю Рэннелс, Элизабет Перкинс и дргуие. Мировая премьера состоится 1 мая.

Ранее BBC анонсировала возвращение шоу "Прогулки с динозаврами".

Видео: YouTube / Prime Video