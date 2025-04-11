Мировая премьера состоится в мае 2025 года.

Компания BBC анонсировала возвращение шоу "Прогулки с динозаврами", представил трейлер проекта. Он станет продолжением вышедшего 25 лет назад оригинала.

Новые эпизоды шоу расскажут драматические истории отдельных динозавров, останки которых до сих пор находят ведущие мировые эксперты. Они с помощью передовых технологий смогут более точно рассказать, как жили и охотились доисторические существа. Всего выйдет шесть эпизодов. Мировая премьера шоу состоится в мае 2025 года.

Ранее мы сообщали, что "Оскар" с 2027 года вводит новую номинацию за каскадерские трюки.

Видео: YouTube / BBC