Вышел новый трейлер фильма "Эмма Маккей"

Кинокомпания 20th Century Studios представила новый трейлер фильма "Элла Маккей". Режиссером картины выступил Джеймс Л. Брукс.

Сюжет расскажет историю молодой девушки, которая занимает пост губернатора. Героине предстоит удержать баланс между обычной жизнью и политической карьерой.

В главных ролях сыграли Эмма Маки, Вуди Харрельсон, Джейми Ли Кертис, Ребекка Холл и другие. Мировая премьера состоится 12 декабря.

Видео: YouTube / 20th Century Studios