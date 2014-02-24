Вышел новый трейлер Warhammer 40,000: Space Marine 2

Релиз новинки состоится 9 сентября.

Студия Saber Interactive представила новый трейлер Warhammer 40,000: Space Marine 2. В опубликованном ролике показали первые кадры геймплея новинки.

Игрокам предстоит сражаться в роли Тита за освобождение далеких планет Галактики от гнета безжалостных тиранидов. Сюжет можно будет пройти как в одиночку, так и в кооперативе. Выход Warhammer 40,000: Space Marine 2 состоится 9 сентября на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S.

Ранее Blizzard представила обзорный ролик одиннадцатого сезона Overwatch 2.

Видео: YouTube / Warhammer