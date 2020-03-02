Вышел геймплейный трейлер The Bustling World

Дата релиза игры пока не раскрыта.

Издательство Lightning Games и разработчики из китайской студии FireWo Games представили геймплейный трейлер RPG-игры The Bustling World.

События развернутся в Древнем Китае. В игре покажут несколько регионов, включая северные поселения и южные водные города государства. Игроки смогут выбрать несколько путей развития: жить тихой семейной жизнью, стать владельцем магазина, отправиться искать приключения или стать главой города. Дата релиза игры пока не раскрыта.

Ранее мы сообщали, что вышел геймплейный трейлер Lost Soul Aside.

Видео: YouTube / The Bustling World