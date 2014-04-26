Вышел геймплейный трейлер Lost Soul Aside

Игра будет выпущена в 2025 году на ПК и PlayStation 5.

Студия Ultizero Games представила геймплейный трейлер экшена Lost Soul Aside. В видео опубликовали различные локации и ключевых персонажей.

Проект расскажет историю героя, который отправляется в опасное путешествие, чтобы спасти свою сестру и человечество от угрозы межгалактических захватчиков. Игрокам предстоит сражаться с большими монстрами, комбинировать атаки и улучшать способности героя. Lost Soul Aside будет выпущена в 2025 году на ПК и PlayStation 5.

Ранее Yostar представил аниме-игру Stella Sora и опубликовал геймплейный трейлер.

Видео: YouTube / PlayStation