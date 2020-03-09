Вышел финальный трейлер "Чёрной вдовы"

Лента расскажет о прошлом одного из членов команды "Мстителей".

Кинокомпания Marvel выпустила финальный трейлер предстоящего супергеройского фильма "Черная Вдова". Главную роль в картине сыграла Скарлетт Йоханссон, воплотившая образ русской шпионки в прошлых частях вселенной.

В центре сюжета "Черной вдовы" будет история русской шпионки Наташи Романофф. События развернутся в прошлом, поскольку главная героиня фильма, как и Железный человек, погибла в финальных "Мстителях".

В ленте героине предстоит лицом к лицу встретиться со своим прошлым. Чёрной Вдове придется вспомнить о том, что было в её жизни задолго до присоединения к команде Мстителей, и узнать об опасном заговоре, в который оказываются втянуты её старые знакомые — Елена, Алексей, также известный как Красный Страж, и Мелина.

В России фильм выйдет на большие экраны 30 апреля 2020 года.

Видео: YouTube / Marvel