Вышел дублированный трейлер сериала "Меня это не устраивает" с Софией Лиллис

В сети опубликован русскоязычный трейлер сериала "Меня это не устраивает", где главную роль сыграла 18-летняя Софией Лиллис, известная своей ролью в ужастике "Оно".
Серила от Netflix рассказывает о школьнице, которая пытается справиться со школьной жизнью, половым созреванием и странными суперспособностями, проснувшимися глубоко внутри.
Сериал "Меня это не устраивает" является экранизацией графического романа Чарльза С.Форсмана, автора комикса, по которому сняли "Конец ******** мира". Продюсированием проекта занимались авторы другого удачного проекта Netflix - сериала "Очень странные дела".
Премьера "Меня это не устраивает" запланирована на 26 февраля.
Видео: YouTube / Ivideos
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