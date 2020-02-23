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Вчера, 22:51
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Rybka123
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Вышел дублированный трейлер сериала "Меня это не устраивает" с Софией Лиллис

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Проект расскажет о школьнице с суперспособностями.

В сети опубликован русскоязычный трейлер сериала "Меня это не устраивает", где главную роль сыграла 18-летняя Софией Лиллис, известная своей ролью в ужастике "Оно".

Серила от Netflix рассказывает о школьнице, которая пытается справиться со школьной жизнью, половым созреванием и странными суперспособностями, проснувшимися глубоко внутри. 

Сериал  "Меня это не устраивает"  является экранизацией графического романа Чарльза С.Форсмана, автора комикса, по которому сняли "Конец ******** мира". Продюсированием проекта занимались авторы другого удачного проекта Netflix - сериала "Очень странные дела".

Премьера "Меня это не устраивает" запланирована на 26 февраля. 
Видео: YouTube / Ivideos 

Теги: netflix, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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