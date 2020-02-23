Вышел дублированный трейлер сериала "Меня это не устраивает" с Софией Лиллис

Проект расскажет о школьнице с суперспособностями.

В сети опубликован русскоязычный трейлер сериала "Меня это не устраивает", где главную роль сыграла 18-летняя Софией Лиллис, известная своей ролью в ужастике "Оно".

Серила от Netflix рассказывает о школьнице, которая пытается справиться со школьной жизнью, половым созреванием и странными суперспособностями, проснувшимися глубоко внутри.

Сериал "Меня это не устраивает" является экранизацией графического романа Чарльза С.Форсмана, автора комикса, по которому сняли "Конец ******** мира". Продюсированием проекта занимались авторы другого удачного проекта Netflix - сериала "Очень странные дела".

Премьера "Меня это не устраивает" запланирована на 26 февраля.

Видео: YouTube / Ivideos