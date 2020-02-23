Вышел дублированный трейлер фильма "Неизбранные дороги" с Бардемом и Фаннинг

Премьера фильма в России запланирована на 23 апреля 2020.

В сети опубликован русскоязычный трейлер драматического фильма "Неизбранные дороги", где главную роль сыграли оскороносный Хавер Бардем ("Старикам тут не Место") и молодая актриса Эль Фаннинг ("Малефисента").

Сюжет картины расскажет дне, обещавший герою Бардема лишь рутину, но внезапно превратившегося в точку пересечения множества судеб. Богемная жизнь, непростая карьера музыканта на Манхэттене, безумная любовь, рождение дочери и бегство на греческий остров, полный соблазнов. В этот день всё это как будто происходит вновь…

Картину снял режиссер Салли Поттер, выигравшая на "Золотого Медведя" Берлинского фестиваля за ленту "Золотоискатели". В ленте также сыграли Сальма Хайек, Бранка Катич, Лора Линни, Дмитрий Андреас, Катя Муллова-Брайнд, Милена Чарнтке и другие.

Премьера фильма в России запланирована на 23 апреля 2020.

Видео: YouTube / Ivideos