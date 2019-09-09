Вышел дублированный трейлер фильма "Король Англии", снятый по Шекспиру

Премьера фильма запланирована на 2 сентября 2019 года.

В сети появился дублированный трейлер биографического фильма "Король Англии" с Тимоти Шаламе и Робертом Паттинсоном в главных ролях. Производством картины занимается стриминговый сервсис Netflix.

Сюжет картины основан на пьесах Шекспира. В центре - своенравный принц, который отвернулся от королевской жизни и принял решение жить среди людей. Но когда его тиранический отец умирает, герой садится на престол и вынужден управлять политикой дворца, хаосом и войной, которые оставил его отец.

Картину "Король" снял режиссер Дэвид Мишо. В картине также сыграли Бен Мендельсон, Джоэл Эдгертон, Дин-Чарльз Чепмен, Лили-Роуз Депп, Шон Харрис, Томасин МакКензи и другие. Премьера фильма запланирована на 2 сентября 2019 года.

Видео: YouTube/IVideo