Вышел трейлер фильма "Первобытный" с Николасом Кейджем

Также в ленте сыграли Фамке Янссен, Кевин Дюран, Майкл Империоли, ЛаМоника Гаррет, Рей Эрнандес, Том Уолкер и другие.

В сети появился трейлер боевика "Первобытный (в оригинале "Primal" - прим. редактора), гд главную роль сыграл звезда "Оружейного барона" и "Без лица" Николас Кейдж. Премьера фильма запланирована на 8 ноября 2019 года.

По сюжету охотник и коллекционер редких и экзотических животных Фрэнк Уолш покупает для своего зоопарка белого ягуара, чтобы привлчечь больше внимания к своему детищю. Во время транспортровки, выясняется, что на корабле опасность представялет не только хищник, но и политический убийца, экстрадируемый в США. После того, как перступник вырвался на свободу, а затем освободил ягуара, Фрэнк из охотника превращается в жертву.

Фильм поставил режиссер Ник Пауэлл, ранее работавший с Кейджем над картиной "В изгнании" (2014). Также в ленте сыграли Фамке Янссен, Кевин Дюран, Майкл Империоли, ЛаМоника Гаррет, Рей Эрнандес, Том Уолкер и другие.

Ранее мы публиковали новый трейлер картины "Ирландец" Мартина Скорсезе. Главные роли в фильме сыграли обладатели премии "Оскар" Роберт де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши.

Видео: YouTube/IGN