Вышел новый трейлер фильма "Неогранённые драгоценности" с Адамом Сэндлером

За свою роль в фильме звезда комедий получил массу положительных отзывов от критиков.

В сети появился трейлер "Неогранённые драгоценности" с Адамом Сэндлером в главной роли. За производство картины отвечала независимая студия А24.

Сюжет картины разворачивается вокруг Говарда Ратнера - владельца ювелирного магазина и дилер для богачей и знаменитостей. В определенный момент герой вынужден найти способ расплатиться с долгами после того, как его товары украли у одного из лучших продавцов, а по совместительству девушки.

За режиссуру фильма отвечали братья Сэфди, ранее снявшие победителя Каннского фестиваля - фильм "Хорошее время". Премьера их ленты с Сэндлером состоялась на кинофестивале в Торонто. В широкий прокат "Неогранённые драгоценности" вышли в декабре 2019 года, а 10 января стартует ограниченный прокат в Европе. В Росси фильм в кинотеатрах показывать не будут, релиз электронной версии запланирован на 2020 год.



Видео: YouTube/A24