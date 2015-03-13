Visa повысит комиссию за оплату в супермаркетах в 2022 году

Магазины с большими объемами продаж лишатся льготных тарифов в несколько этапов.

Платежная система Visa 1 февраля следующего года изменит часть межбанковских комиссий при оплате товаров. Об этом информирует РБК.

По данным издания, для супермаркетов комиссия вырастет с одного до 1,3 процента от стоимости товаров. Магазины с большими объемами продаж лишатся льготных тарифов в несколько этапов. Visa отменит льготы для магазинов мебели, бытовой и курьерских служб с июля, августа и сентября соответственно. Тариф будет варьироваться от 1,5 до 2,3 процента.

Также отмечается, что ряд премиальных карт Visa будут исключены из обычных программ начисления комиссий для ресторанов быстрого питания, турагентов и авиакомпаний.

Представитель Visa подчеркнул данные меры применяются с целью обеспечения необходимых условий на рынке для развития электронных платежей и сети их приема. Все изменения, по его словам, нацелены на приведение тарифной политики в соответствие с нынешними реалиями рынка.

Ранее мы сообщали, что в России держатели карт Visa смогут удалять платежные данные с сайтов и приложений.

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