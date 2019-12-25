В России держатели карт Visa смогут удалять платежные данные с сайтов и приложений

Сервис покажет, в каких интернет-магазинах сохранены платежные данные.

В России Visa запустила сервис, с помощью которого держатели карт смогут удалять с сайтов и приложений свои платежные данные. Об этом пишут "Известия".

Так, с помощью сервиса россияне смогут увидеть, в каких интернет-магазинах сохранены платежные данные, сервис поможет их отвязать. Предотвратить таким образом получится и непредвиденные автоплатежи, речь идет о забытых подписках.

Отмечается, что этот сервис может внедрить любой банк, выпускающий карты Visa. Им уже пользуются ВТБ, "Хоум Кредит" и МТС Банк. Похожий сервис MasterCard и Система быстрых платежей.

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