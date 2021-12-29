Visa и MasterCard увидели опасность на российском рынке из-за конкуренции

МПС увидели в том числе опасность в развитии системы быстрых платежей.

Международные платежные системы (МПС) Visa и MasterCard опасаются по поводу факторов, которые могут им помешать на национальных рынках, в том числе на российском. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на глобальную отчетность за четвертый квартал 2021 года.

В отчете говорится, что ковидные ограничения, усиление надзора, а также регулирования на различных рынках могут помешать МСП достичь высоких результатов. В списке значится также рост конкуренции. МСП видят опасность в развитии системы быстрых платежей (СБП). Так, например, МПС пожаловались на фактический запрет обработки внутренних трансакций в России. Предполагается, что это может помешать им конкурировать с местными игроками на рынке и даже снизить доходы МСП или "выдавить их из страны".

Ранее мы сообщали, что Mastercard снизила комиссию за прием карт для крупных интернет-магазинов.

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