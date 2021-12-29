Международная платежная система Mastercard снизила комиссию за прием карт для крупных интернет-магазинов, например, Wildberries, AliExpress и Ozon. Так, с конца месяца размер комиссии составит 1,48 или 1,28% от стоимости товара. Все будет зависеть от объемов онлайн-продаж. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные, которые Mastercard разослал банка-эквайерам.
Отмечается, что на уступки компания решила пойти после конфликта Wildberries, который произошел летом 2021 года. Он был вызван разной стоимостью покупок в зависимости от оплаты с помощью российских и с помощью международных систем.
Как сообщает РБК, для крупных интернет-магазинов раньше не было специальных тарифов.
Напомним, что осенью 2021 года Visa разработала льготные тарифв. Они вступят в силу с 1 февраля.
Ранее мы сообщали, что Mastercard избавится от магнитной полосы на картах.
Фото: pixabay
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