Размер комиссии составит 1,48 или 1,28% от стоимости товара.

Международная платежная система Mastercard снизила комиссию за прием карт для крупных интернет-магазинов, например, Wildberries, AliExpress и Ozon. Так, с конца месяца размер комиссии составит 1,48 или 1,28% от стоимости товара. Все будет зависеть от объемов онлайн-продаж. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные, которые Mastercard разослал банка-эквайерам.

Отмечается, что на уступки компания решила пойти после конфликта Wildberries, который произошел летом 2021 года. Он был вызван разной стоимостью покупок в зависимости от оплаты с помощью российских и с помощью международных систем.

Как сообщает РБК, для крупных интернет-магазинов раньше не было специальных тарифов.

Напомним, что осенью 2021 года Visa разработала льготные тарифв. Они вступят в силу с 1 февраля.

Ранее мы сообщали, что Mastercard избавится от магнитной полосы на картах.

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