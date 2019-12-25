Для этого количество новых зараженных должно не превышать более 100 человек в сутки.

Вирусолог обозначил критерий завершения эпидемии в России. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн. Профессор считает, что для достижения конца эпидемии коронавируса по стране врачам необходимо достигнуть показателя заражения не более 100 человек в сутки.

Сейчас мы вышли на цифру в 6 тысяч и так на протяжении нескольких дней около этой цифры, как правило, ниже этой цифры колеблемся прокомментировал специалист

Анатолий Альтштейн добавил, что "после наших шести" Россию обязательно ждет снижение числа зараженных минимум до трех или четырех тысяч человек. Далее инфицированность населения должна стабильно падать, после чего эпидемия придет "к логическому концу".

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