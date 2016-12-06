Вирусная атака парализовала российские СМИ и киевское метро

Вирус шифровальщик атаковал сайт и сервисы "Интерфакса", а также петербургского издания "Фонтанка". Также вирус поразил системы аэропорта Одессы и киевского метро.

Хакерская атака парализовала работу двух крупных изданий в России и транспортных предприятий в Украине. Из-за атаки шифровальщика не работают сайты "Интерфакса" и "Фонтанки". В первом издании также сообщают, что у них поражена система подписных сервисов. Сейчас ведутся работы по восстановлению порталов.

О хакерских атаках сообщают и украинские предприятия. Международный аэропорт Одессы лишился компьютеров. Из-за этого увеличилось время обслуживания пассажиров.

Также вирус добрался до системы киевского метро. Из-за этого не работает оплата банковскими картами на турникетах. Front News International сообщает, что речь может идти о модификации вируса Petya.A.