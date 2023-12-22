Выручка производителей лифтов в Петербурге и Ленобласти увеличилась в 1,5 раза

Согласно данным "Контур.Фокус", наибольший рост выручки продемонстрировало ООО "МЛМ Невский лифт", основанное в 2015 году в сотрудничестве с белорусским "Могилевлифтмаш": с 1,4 млрд рублей до 2,5 млрд рублей.

Производство лифтов в Петербурге и Ленобласти в 2023 году увеличило свою выручку до 5 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем в 2022 году, отмечает "Деловой Петербург".

Согласно данным "Контур.Фокус", наибольший рост выручки продемонстрировало ООО "МЛМ Невский лифт", основанное в 2015 году в сотрудничестве с белорусским "Могилевлифтмаш": с 1,4 млрд рублей до 2,5 млрд рублей. На втором месте находится ООО "Санкт-Петербургский лифтовой завод", созданное в 2009 году в рамках соглашения между правительствами Петербурга и Белоруссии: с 1,059 млрд рублей до 1,7 млрд рублей. ЗАО "Предприятие "Парнас"" увеличило свою выручку до 235,5 млн рублей. Однако ООО "Алекс-Лифт" завершило год с уменьшением выручки на 7% — до 720 млн рублей.

Как заявил вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров, производители лифтов смогли восстановить нарушенные в 2022 году цепочки поставок комплектующих, однако остаются актуальными вопросы импортозамещения микропроцессоров и частотных регуляторов, а также необходимость наладить производство лебедок в достаточном объеме.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге перенесли запуск центра развития БПЛА в ОЭЗ.

Фото: Pxhere