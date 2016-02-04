Виртуальное урановое месторождение впервые создали в МИФИ

Операторы могут "спускаться" под землю не покидая рабочего места.

В России создали виртуальную трехмерную модель уранового месторождения. Специалисты "МИФИ" сформировали комплексную геологическую информационную систему. Еще в 2018 году на объекте была внедрена технология управления добычей методом подземного выщелачивания "Умный полигон". Почти десять лет ученые из Северского технологического института НИЯУ на предприятии оцифровывали данные. На данный момент база продолжает дополняться сведениями о строительства новых скважин.

В рамках цифрового проекта разработан программно-аппаратный комплекс. В его состав входят контроллеры для рук, шлем и специальный компьютер с необходимым ПО. Оператор имеет возможность не отходить от рабочего места, но при этом "спуститься" под землю и перемещаться в горных выработках.

Создатели проекта предусмотрели функцию "фотоаппарата". Она позволяет фиксировать происходящее в виртуальном месторождении. Далее разработчики могут внедрить 3D-модель с движущимися растворами и работающими закачными и откачными скважинами.

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Видео: Youtube/Телекомпания АТВ