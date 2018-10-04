Выпускники школ Выборгского района написали итоговое сочинение

Результаты итогового сочинения (изложения) станут известны не позднее 15 декабря.

Обучающиеся 11 классов образовательных организаций 1 декабря написали итоговое сочинение (изложение). Успешный результат предоставляет ученикам допуск к ЕГЭ. В Выборгском районе для участия в написании итогового сочинения зарегистрировались 535 выпускников, изложения – 2 человека. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В 2021/2022 учебном году утверждены пять тематических направлений для письменных работ:

- Человек путешествующий: дорога в жизни человека.

- Цивилизация и технологии – спасение, вызов или трагедия?

- Преступление и наказание – вечная тема.

- Книга (музыка, спектакль, фильм) – про меня.

- Кому на Руси жить хорошо? – вопрос гражданина.

Итоговое сочинение началось в 10:00, его продолжительность составила 3 часа 55 минут. Для участников с ограниченными возможностями здоровья продолжительность написания увеличена на 1,5 часа. Рекомендуемый объем сочинения – не менее 350 слов, изложения – не менее 200 слов. При себе запрещено иметь смартфоны, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации. Школьники могут пользоваться только выданным орфографическим словарем.

Результаты итогового сочинения (изложения) станут известны не позднее 15 декабря. Обучающиеся, получившие неудовлетворительный результат или не явившиеся на итоговое сочинение по уважительной причине, смогут написать его в дополнительные сроки – 2 февраля и 4 мая 2022 года.

Фото: pexels