Выпускники из Ленобласти поступают на педагогические специальности

Заявления подали 170 человек.

В 2018 году на педагогические специальности в высшие учебные заведения подали документы 170 выпускников из Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Целевой набор на данные направления увеличился на 10% по сравнению с 2017 годом. За последние 3 года в школы региона пришло более 1200 молодых педагогов. Доля молодых преподавателей в возрасте до 30 лет - 23,5% от общего числа всех учителей.

Работа по привлечению в регион молодых амбициозных педагогических кадров — одна из главных задач развития областной системы образования. Александр Дрозденко, губернатор региона

Молодым учителям, работающим в Ленинградской области, предоставляется ежегодное пособие в размере 56 500 рублей в течение трех лет, а также предусмотривается выплата на приобретение жилья в размере до 60% от его стоимости.

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