До конца года более 5 тыс. петербургских семей очередников получат социальные выплаты

На данный момент выплат получили 4,6 тыс. семей, а до конца года их число вырастет до 5 тыс.

По состоянию на середину ноября 2023 года очередники в Северной столице получили социальные выплаты на общую сумму 18 млрд рублей. Это число составляет 97% от запланированной суммы на год. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

На данный момент выплат получили 4,6 тыс. семей, а до конца года их число вырастет до 5 тыс. Кроме того, молодым семьям выдано 859 свидетельств на 2,06 млрд рублей. Заёмщики получили 292 свидетельства на 291 млн рублей, а те, кто стоит в очереди на расселение – 1530 свидетельств на 3,85 млрд. Очередникам передали 710 свидетельств на 1,88 млрд, многодетным семьям – 829 свидетельств на 6,91 млрд рублей.

Наконец, деньги в размере примерно 10,3 млн рублкй достались 223-ём из 225 семей с детьми-инвалидами. Уровень обеспеченности жильём в Северной столице составляет почти 28 кв.м. на человека.

Ранее мы сообщили о том, что более 40 кв.м. освободили в Петербурге от незаконных торговых павильонов.

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