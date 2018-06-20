Виновник аварии на Можайке сдался полиции после призыва Кадырова

Виновник аварии ДТП, в котором погибли женщина и несовершеннолетняя девочка, записал видео и сдался полиции.

Сегодня, 29 марта, виновник смертельной аварии на Можайском шоссе сдался полиции.

Накануне, 28 марта, Рамзан Кадыров через соцсети обратился к виновнику аварии, чтобы тот сдался полиции.

Не прошло и суток, как виновник ДТП объявился. Он записал видеообращение с извинениями и сдался полиции.

По словам Джамбекова, узнав про мое обращение, он сразу же принял решение сдаться полиции. Он готов понести любое наказание, предусмотренное законом, утверждает, что глубоко сожалеет о случившемся, выражает соболезнование родным и близким погибших при ДТП женщины и девочки. Рамзан Кадыров

Видео и фото: Рамзан Кадыров