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Виновник аварии на Можайке сдался полиции после призыва Кадырова

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Виновник аварии ДТП, в котором погибли женщина и несовершеннолетняя девочка, записал видео и сдался полиции.

Сегодня, 29 марта, виновник смертельной аварии на Можайском шоссе сдался полиции.

Накануне, 28 марта, Рамзан Кадыров через соцсети обратился к виновнику аварии, чтобы тот сдался полиции.

Не прошло и суток, как виновник ДТП объявился. Он записал видеообращение с извинениями и сдался полиции.

По словам Джамбекова, узнав про мое обращение, он сразу же принял решение сдаться полиции. Он готов понести любое наказание, предусмотренное законом, утверждает, что глубоко сожалеет о случившемся, выражает соболезнование родным и близким погибших при ДТП женщины и девочки.

Рамзан Кадыров

Видео и фото: Рамзан Кадыров

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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    Аноним
    Сегодня 12:53

    За шкирку эту падаль и в суд, после в тюрьму и пожизненно финансировать пострадавших. Хитрая, трусливая морда!