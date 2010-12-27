Виновник смертельного ДТП на Лиговском проспекте отправился в колонию

Суд Смольнинского района приговорил Миржалола Мадиримова к восьми годам колонии общего режима. Его признали виновным в смертельном ДТП, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
19 ноября 2018 года Миржалол Мадиримов в нетрезвом виде перевозил двух пассажиров за рулем Skoda Rapid. На перекрестке Лиговского проспекта, Транспортного переулка и Разъезжей улицы он пытался проскочить на красный сигнал светофора на скорости 100 км/ч. Водитель врезался в машину, которая выехала справа.
Оба пассажира Миржалола Мадиримова пострадали. В другом автомобиле на месте погибли два человека.
Гражданин признал свою вину. О проведении заседания в особом порядке ему отказали – с этим не согласились потерпевшие.
Ранее Piter.TV сообщал о том, что мужчина привязал собаку к мопеду и тащил ее за собой.
Фото: Pixabay
Обсуждение ( 3 )
А тут футболисты приложили пару разчиновнику и хаму и сидят в колонии
За 2 убитых года 4 от сидит всего. Да ещё и общего режима. Правильно один юрист говорил:"хотите кого-то убить - давите автомобилем, сидеть придётся не долго".
Бедный водитель! Взял и отравился. Наверное, съел чего-нибудь.
Мало дали, ублюдку