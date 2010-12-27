Виновник смертельного ДТП на Лиговском проспекте отправился в колонию

Нетрезвый водитель пытался проскочить перекресток на высокой скорости.

Суд Смольнинского района приговорил Миржалола Мадиримова к восьми годам колонии общего режима. Его признали виновным в смертельном ДТП, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

19 ноября 2018 года Миржалол Мадиримов в нетрезвом виде перевозил двух пассажиров за рулем Skoda Rapid. На перекрестке Лиговского проспекта, Транспортного переулка и Разъезжей улицы он пытался проскочить на красный сигнал светофора на скорости 100 км/ч. Водитель врезался в машину, которая выехала справа.

Оба пассажира Миржалола Мадиримова пострадали. В другом автомобиле на месте погибли два человека.

Гражданин признал свою вину. О проведении заседания в особом порядке ему отказали – с этим не согласились потерпевшие.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что мужчина привязал собаку к мопеду и тащил ее за собой.

Фото: Pixabay