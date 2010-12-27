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Виновник смертельного ДТП на Лиговском проспекте отправился в колонию
Сегодня, 16:44
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Cherepanov

Виновник смертельного ДТП на Лиговском проспекте отправился в колонию

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Нетрезвый водитель пытался проскочить перекресток на высокой скорости.

Суд Смольнинского района приговорил Миржалола Мадиримова к восьми годам колонии общего режима. Его признали виновным в смертельном ДТП, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

19 ноября 2018 года Миржалол Мадиримов в нетрезвом виде перевозил двух пассажиров за рулем Skoda Rapid. На перекрестке Лиговского проспекта, Транспортного переулка и Разъезжей улицы он пытался проскочить на красный сигнал светофора на скорости 100 км/ч. Водитель врезался в машину, которая выехала справа.

Оба пассажира Миржалола Мадиримова пострадали. В другом автомобиле на месте погибли два человека.

Гражданин признал свою вину. О проведении заседания в особом порядке ему отказали – с этим не согласились потерпевшие.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что мужчина привязал собаку к мопеду и тащил ее за собой.

Фото: Pixabay

Теги: дтп на лиговском, нетрезвое вождение, преступление спб, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 3 )

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Аноним
Сегодня 17:19

А тут футболисты приложили пару разчиновнику и хаму и сидят в колонии

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Аноним
Сегодня 17:16

За 2 убитых года 4 от сидит всего.  Да ещё и общего режима.  Правильно один юрист говорил:"хотите кого-то убить - давите автомобилем,  сидеть придётся не долго".

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Аноним
Сегодня 16:53

Бедный водитель! Взял и отравился. Наверное, съел чего-нибудь.

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Аноним
Сегодня 17:44

Мало дали, ублюдку

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