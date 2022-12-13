Петербуржец получил условный срок за причинение тяжкого вреда здоровью посетителю клуба

Он ударил его ножом в живот и предплечье.

Петербуржец получил условный срок после поножовщины в клубе в Александровском парке. Подробности рассказали в прокуратуре Петроградского района.

В июне 2022 года подсудимый, находясь в клубе в Александровском парке, в ходе внезапно возникшего конфликта, используя нож, нанес потерпевшему колото-резаное ранение передней брюшной стенки и резаную рану левого предплечья. Ранения квалифицировали, как тяжкий вред здоровью.

Подсудимый возместил потерпевшему моральный вред в размере 600 тысяч рублей и принес свои извинения. Суд назначил петербуржцу наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Приговор не вступил в законную силу.

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Видео: прокуратура Петербурга