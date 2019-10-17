Вынесен приговор бойцу MMA, устроившему перестрелку на Плющихе

Расул Очаев проведет в заключении 3,5 года.

Судебная инстанция вынесла приговор мужчине, устроившему перестрелку на Плющихе. Соответствующей информацией с журналистами в социальных сетях поделились сотрудники пресс-службы столичной прокуратуры. Известно, что с учетом позиции государственного обвинителя фигурант расследования получил срок заключения в виде трех лет и шести месяцев. Известно, что 30-летний Расул Очаев признан виновным по пунктам "д" и "з" части 2 статьи 111 УК РФ, а также по пунктам "а" и в" части 2 статьи 115 УК РФ. Речь идет об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенном из хулиганских побуждений и с применением оружия, а также об умышленном причинении легкого вреда здоровью, совершенном из хулиганских побуждений и с использованием оружия. В настоящее время приговор в законную силу еще не вступил.

14 февраля 2024 года Очаев в ходе внезапного возникшего конфликта произвел не менее двух выстрелов из травматического пистолета "GrandPower" модели "T- 12 F" в сторону ранее ему незнакомых мужчин. пресс-служба прокуратуры по Москве.

терпевшими стали местные жители 1980 и 1978 годов рождения. Пациенты были госпитализированы с места происшествия. Одному из жертв стрельбы был причинен тяжкий вред здоровью, а другому - легкий вред.

Задержаны организаторы многомиллионного мошенничества из компании Sincere Systems Group LTD.

Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы