Задержаны организаторы многомиллионного мошенничества из компании Sincere Systems Group LTD

Ирина Волк рассказала о преступной схеме обмана граждан РФ, которую пресекли полицейские в нескольких регионах.

Российские правоохранительные органы совместно с силами ФСБ РФ задержали организаторов региональных сетей компании "Sincere Systems Group LTD", которые подозреваются в многомиллионном мошенничестве. Соответствующее заявление официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сделала в социальных сетях. Известно, что злоумышленники работали на территории Москвы, Башкирии, татарстане, Крыму, Якутии. Согласно предварительной информации от полиции, аферисты создали сеть представительств в различных субъектах страны. Далее сотрудники вели поиск клиентов, с которыми проводили семинары, вебинары и собрания. Гостей на этих мероприятиях убеждали в том, что компания успешно торгует на рынке FOREX и работает в других направлениях, в том числе связанных с применением в биржевой торговле искусственного интеллекта. Для потерпевших, которые согласились инвестировать денежные средства, обещался доход в размере от 3 до 30 процентов ежемесячно. Вкладчикам демонстрировались наглядные примеры успешных вложений с высокой прибылью.

Поверившие этим обещаниям граждане вносили депозит путем перевода денег на сервис по покупке криптовалюты, которая затем направлялась на кошельки организаторов проекта. Взамен вкладчики получали выпускаемые компанией цифровые активы, не обладающие реальной ценностью. пресс-служба МВД РФ

Преступники вводили клиентов в заблуждение, когда в электронных личных кабинетах отображался баланс, который искусственно увеличивался якобы в результате успешной торговли. Однако вывести вложенные денежные средства аферисты не позволяли жертвам обмана под предлогом блокировки счетов компании и проведения аудита. В реальности полученные деньги направлялись на различные криптовалютные биржи. Одна из них имеет украинский адрес и известна общественности тем, что оказывает поддержку ВСУ. Мошенники смогли похитить у доверчивых людей свыше ста миллионов США. По факту криминальной деятельности оперативники провели высше 30 обысков. В рамках работы получилось изъять средства связи, компьютерную технику, рекламную и сувенирную атрибутику проекта, материалы с алгоритмами психологического воздействия для вовлечения граждан в деятельность фирмы. Ведется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Двоим фигурантам расследования выбрана мера пресечения в виде ареста. Тридцать человек доставлялись в подразделения полиции для проведения необходимых следственных действий.

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Фото и видео: МВД Медиа