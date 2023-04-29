Петербуржец проведет 3 года в колонии за оплату покупок найденной картой

Его действия подпадают под статью "Кража".

Вынесен приговор петербуржцу, нашедшему банковскую карту. Подробностями поделилась прокуратура Кронштадтского района.

В ходе судебного следствия установлено, что 19 июня 2024 года Д. нашел на ступеньках ТЦ чужую банковскую карту. Наличие средств на карте он проверил совершением покупок в нескольких продуктовых магазинах. Всего он потратил более 11 тысяч рублей. Его действия подпадают под статью "Кража".

Суд назначил петербуржцу наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Петербуржцы переходят на оплату улыбкой: с начала года сервис использовали более 500 тысяч раз.

Фото: Piter.tv