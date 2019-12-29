Вильфанд посоветовал забыть слово "целина"

Вильфанд уточнил, что можно улучшить урожайность уже существующих территорий.

В Гидрометцентре посоветовали россиянам забыть слово "целина" из-за изменения климата. Научный руководитель Роман Вильфанд пояснил, что осваивать новые земли для сельского хозяйства не получится.

Вильфанд уточнил, что можно улучшить урожайность уже существующих территорий. Ученый сослался на доклад "Глобальный климат и почвенный покров России" в ходе своего выступления в Почвенном институте имени В.В. Докучаева.

Помимо климата, развивать сельхоз земли нельзя из-за того, что они занимают 22% от всей территории страны. Вильфанд отметил, что у стран, схожих по климатическим условиям, площадь земель достигает 13-15%.