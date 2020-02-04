В городе начнется резкое похолодание.

Вильфанд предсказал невероятный погодный поворот в Москве. В столице впервые за долгое время температура воздуха опустится ниже нормы. Это произойдет в пятницу, 7 февраля. Об этом "ТАССу" рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По словам эксперта, жители Москвы могут ждать похолодание днем до минус 10 и ночью до минус 15 градусов по Цельсию

Ниже нормы всего на градус, но в контексте аномально теплой погоды ранее это будет невероятным прокомментировал специалист

В ночь на 8 число показатели термометров могут показать мороз до минус 17 градусов. После 10 февраля температура будет постепенно повышаться, дойдя до минус двух.

Ранее Piter.tv писал о том, что во главе Гидрометцентра России встал Борщ.

