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Вильфанд предсказал невероятный погодный поворот в Москве

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В городе начнется резкое похолодание.

Вильфанд предсказал невероятный погодный поворот в Москве. В столице впервые за долгое время температура воздуха опустится ниже нормы. Это произойдет в пятницу, 7 февраля. Об этом "ТАССу" рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По словам эксперта, жители Москвы могут ждать похолодание днем до минус 10 и ночью до минус 15 градусов по Цельсию

Ниже нормы всего на градус, но в контексте аномально теплой погоды ранее это будет невероятным

прокомментировал специалист

В ночь на 8 число показатели термометров могут показать мороз до минус 17 градусов. После 10 февраля температура будет постепенно повышаться, дойдя до минус двух.

Ранее Piter.tv писал о том, что во главе Гидрометцентра России встал Борщ.
 

Теги: гидрометцентр, прогноз погоды, роман вильфанд, синоптики
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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