Во главе Гидрометцентра России встал Борщ

А научным руководителем стал Роман Вильфанд.

В понедельник, 3 февраля, стало известно о том, что Сергей Борщ назначен новым директором Гидрометцентра России. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что ранее Борщ занимал пост замдиректора Гидрометцентра. Также в ведомстве заявили, что полномочия исполняющего обязанности возложены на Романа Вильфанда, который также является научным сотрудником Гидрометцентра.

Отмечается, что коллеги называют Борща лучшим гидрологом-прогнозистом в РФ.

Ранее мы сообщали о том, что российским домохозяйкам предложили платить пособие.