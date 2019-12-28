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Во главе Гидрометцентра России встал Борщ

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А научным руководителем стал  Роман Вильфанд.

В понедельник, 3 февраля, стало известно о том, что Сергей Борщ назначен новым директором Гидрометцентра России. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что ранее Борщ занимал пост замдиректора Гидрометцентра. Также в ведомстве заявили, что полномочия исполняющего обязанности возложены на Романа Вильфанда, который также является научным сотрудником Гидрометцентра.

Отмечается, что коллеги называют Борща лучшим гидрологом-прогнозистом в РФ.

Ранее мы сообщали о том, что российским домохозяйкам предложили платить пособие.

Теги: гидрометцентр россии, новости россии, сергей борщ
Категории: Лента новостей, Новости России,

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