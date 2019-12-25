Потепление ожидается на этой неделе в центре европейской части России и Петербурге

Температура будет выше нормы на 5-7 градусов.

Потепление ожидается с понедельника в центре Европейской России и на северо-западе региона, дневные температуры в течение недели превысят отметку в десять градусов. Об этом РИА Новости сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Тепло задержится не только в центре Европейской России, но и в Петербурге. "Золотая осень" продолжится и в ноябре, так как Европейская Россия находится под влиянием области высокого давления.

Температура будет выше нормы на 5-7 градусов. На текущей неделе температура будет стремиться к двузначным отметкам.

Положительная аномалия температуры будет наблюдаться и на азиатской части страны. Только в Якутии температура воздуха будет около нормы.

Атмосферный фронт принес в Петербург облачную погоду без осадков.

Фото: Piter.tv