Температура воздуха будет выше норму на 7-8 градусов.

Синоптики объяснили аномальное потепление в Европейской части России. Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра роман Вильфанд рассказал о поступлении очень теплого воздуха.

Воздушные массы идут с южной части Атлантического океана и Средиземного моря. Вильфанд отметил, что погодная картина теперь отстает на полтора месяца. Температура воздуха будет выше норму на 7-8 градусов.

При этом солнце, по словам Вильфанда, роли не играет из-за минимальной энергии. То есть днем и ночью температура воздуха будет примерно одинаковой.