В Петербурге и Ленобласти планируется выкупить более 200 участков под строительство ВСМ

До окончания текущего года власти Петербурга намерены приобрести свыше 200 земельных участков для реализации проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ), соединяющей Москву и Петербург. Об этом стало известно изданию "Деловой Петербург".

На сегодняшний день приобретено уже 33 участка, а полный цикл процедуры планируется завершить к началу первого квартала следующего года. Всего потребуется выкупить 217 объектов недвижимости, и работа над оставшимися 184 участками активно ведется. Оценкой рыночной стоимости земли занимаются специалисты независимых компаний.

Запуск высокоскоростного железнодорожного маршрута между двумя крупнейшими городами страны запланирован на 2028 год. По расчетам, новый поезд позволит преодолеть расстояние между Москвой и Петербургом всего за два часа пятнадцать минут, отправляясь регулярно каждые десять-пятнадцать минут.

Ранее мы сообщили о том, что примерно 160 км ВСМ Москва — Петербург проложат на эстакадах.

Фото: Telegram / Телеграмма РЖД