Виктория Дайнеко и Алексей Воробьев решили воссоединиться после расставания

Поклонники шесть лет назад были уверены, что пара поженится, однако, все получилось иначе, они расстались.

Слухи о том, что Алексей Воробьев и Викторий Дайнеко снова вместе, все больше становятся похожими на правду. Поклонники сначала заметили интересную историю в Instagram Вики, а потом узнали о приезде Воробьева в Москву из Лос-Анджелеса ради съемок Дайнеко в клипе на песню "С Новым годом, любимый человек".

Шесть лет назад пара встречалась в течение 9 месяцев и по инициативе Воробьева распалась. Дайнеко не могла простить ему это, однако, через год они возобновили свое общение, но в качестве хороших друзей. После этого Виктория Дайнеко была замужем (с барабанщиком Дмитрием Клейманом она развелась со скандалом) и родила дочь (ей сейчас три года), у Алексея Воробьева было несколько романов, причем последний закончился предательством любимой девушки.

По словам близкого окружения пары, они, научившись на прошлых ошибках, пробуют строить отношения еще раз. Пока что сами возлюбленные никак не афишируют свои отношения. Однако, недавно подписчики Дайнеко задали ей вопрос, любит ли она Воробьева, на что девушка ответила "еще пока не находила причин не любить".

Потом появилась информация, что на днях Алексей прилетел из Лос-Анджелеса в столицу ради Виктории, чтобы снять ее в клипе на написанную им песню "С Новым годом, мой любимый человек!". По словам ассистента, в клипе будет показана история любви, причем будет показано много архивных фото и видео. Алексей даже привез шапку, которую 8 лет назад ему подарила Дайнеко.

Подозрения об их отношениях возникли еще летом этого года, когда Виктория и Алексей вместе выступали на концерте в Донецке. Пара обнималась и показывала на публике свои самые нежные чувства.

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Фото: открытые источники; mr.alexsparrow/ Instagram; victoriadaineko/Instagram