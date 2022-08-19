Виктор Соколов назначен врио командующего Черноморским флотом

Вице-адмирала Виктора Соколова назначили временно исполняющим обязанности командующего Черноморским флотом РФ. Об этом заявил сам офицер в ходе встречи с офицерами-черноморцами.
Назначен исполняющим обязанности командующего Черноморским флотом. <...> Сегодня с вами проводим первую встречу.
Виктора Соколов, вице-адмирал РФ
Напомним, что до получения Соколов руководил Военно-морской академией имени адмирала Кузнецова.
Ранее мы сообщили о том, что советник главы Крыма сообщил о срабатывании систем ПВО в Керчи.
Видео: Telegram / РИА Новости
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