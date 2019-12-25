Виктор Цой "прогулялся" по Петербургу в день своего рождения

Фотографии музыканта были спроецированы у "Камчатки", а также в окрестностях Ленинградского рок-клуба.

В воскресенье, 21 июня, в честь дня рождения известного музыканта Виктора Цоя в Петербурге состоялась памятная акция. Организаторы рассказали, что снимки лидера группы "Кино" были спроецированы в знаковых для артиста местах.

В частности, изображения с музыкантом можно было увидеть у легендарной кочегарки "Камчатка", в сквере Виктора Цоя, у последней квартиры певца на проспекте Ветеранов, а также в окрестностях Ленинградского рок-клуба.

Подобная акция прошла 21 июня и в Москве. На Бережковской набережной, Звенигородском шоссе и в других местах на больших экранах появлялась цитаты из легендарных песен "Кино".

Ранее мы писали, что сын Виктора Цоя намерен зарегистрировать бренд "Кино".

Фото: Константин Кондрухов, Doing Great Agency